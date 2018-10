Diese Winterthurerin will das Herz des Bachelors erobern

«Es gibt keine Drehbücher»

Egal wie es nun für die Winterthurerin ausgehen wird – «die Teilnahme bereue ich nicht und würde sogar nochmals mitmachen.» Ihre anfangs geringen Erwartungen seien allesamt übertroffen worden. «Und es wurde so richtig mein Kampfgeist geweckt, als ich aus der Limousine stieg und mir bewusst wurde, dass ich nun tatsächlich hier bin, in diesem traumhaften Ambiente in Thailand.» Was sie bisher aus dem Fernseher kannte, war plötzlich echt. «Ich gebe zu, auch ich habe die Sendung bisher teils kritisch betrachtet und hörte immer die Vorwürfe, es gäbe Drehbücher oder so. Davon distanziere ich mich aber deutlich.»

«Mit Arroganz und Machogetue hat man bei mir keine Chance!»

Machos haben keine Chance

In den nächsten Wochen wird Seda im Rampenlicht stehen. Eine Rolle, die ihr keine Angst macht, sie aber auch nicht zwingend benötigt. «Ich liebe beispielsweise Winterthur, weil man sich hier auch einfach mal zurückziehen kann.» Zudem mache sie bereits jetzt einige schräge Erfahrungen mit der Öffentlichkeit: «Ich erhalte auf Instagram Liebesbekundungen. Reagiere ich nicht sofort, folgen Beschimpfungen.» Das gehöre aber dazu, man benötige eine dicke Haut. Doch sie stellt klar: «Mit Arroganz und Machogetue hat man bei mir keine Chance!»

Ihr Ziel in Sachen Liebe sei, in zwei bis drei Jahren eine Familie zu gründen. Ob der Vater ihrer Kinder Clive Bucher sein wird? Sie lässt nichts durchblicken, «auch wenn es nicht einfach fällt, aber Geheimnisse konnte ich schon immer bewahren.»