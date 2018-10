Die «Seepromenade» nimmt Form an

Es war die wohl auffälligste Brache in Pfäffikon. Die Baustelle am Stogelenweg zwischen Chesselhuus und Seequai. Ausschliesslich aus einer Backsteinfassade, besteht sie, nur von Pfeilern getragen. Dahinter deutet eine Baustelle darauf hin, dass hier in den nächsten Monaten Wohnraum entsteht.

Zwei Jahre lang stand die Baustelle am Pfäffiker Seequai komplett still. Seit einem Jahr geht es mit dem Projekt vorwärts. Zurzeit erstellen die Bauarbeiter das erste Obergeschoss. Der Rohbau soll noch dieses Jahr aufgerichtet werden, so dass genügend Zeit für den Innenausbau bleibt.