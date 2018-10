Die Ju-Air erklärt sich

Der Chef der Ju-Air, Kurt Waldmeier wurde von der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), die den Hergang des Absturzes der Ju-52 vom 4. August untersucht, auf tagesanzeiger.ch korrigiert. Grund für die Kritik am Airline-Chef ist eine Aussage, die Waldmeier letzte Woche in einem Interview gegenüber der Zeitung Südostschweiz machte. Waldmeier sagte darin, er könne sicher in die beiden verbleibenden Flugzeuge steigen. Schliesslich habe die Untersuchungsbehörde von Anfang an klargestellt, «dass sie ein technisches Problem ausschliesst», so Waldmeier.

Untersuchungsleiter widerspricht Waldmeier

Daraufhin widersprach Untersuchungsleiter Daniel Knecht Waldmeier im Tages Anzeiger: Es stimme nicht, dass man ein technisches Problem ausschliessen könne, sagte Knecht. Gemäss dem Bereichsleiter Aviatik der Sust werde es erst Anfang 2019 möglich sein, «technische Ursachen zu benennen oder auszuschliessen». Der Sust zufolge kann man aktuell erst folgendes ausschliessen: Die Unglücksmaschine ist nicht mit einem anderen Flugobjekt oder einem Hindernis kollidiert. Die Ju habe weder Flugzeugteile verloren, noch sei sie während des Fluges auseinandergebrochen.

«Bis heute gibt es keinerlei Hinweise auf ein technisches Problem als Unfallursache.» Ju-Air-Pressesprecher Christian Gartmann

Nun aber folgt die nächste Korrektur. Dieses Mal allerdings wieder von Seite der Fluggesellschaft Ju-Air. Pressesprecher Christian Gartmann schwächt Waldmeiers ursprüngliche Aussage ab: Waldmeier habe nicht gemeint, dass man ein technisches Problem ausschliessen. Vielmehr habe er folgendes gemeint: «Bis heute gibt es keinerlei Hinweise auf ein technisches Problem als Unfallursache.»

Verdacht entkräftet

Tagesanzeiger.ch folgerte aus Waldmeiers Aussage, der zufolge ein technisches Problem als Absturzursache ausgeschlossen werden könne, dass der Ju-Air-Chef den Piloten damit ein menschliches Versagen unterstelle. Mit Gartmanns Korrektur wird diese Interpretation jedoch stark relativiert: «Wir wissen nicht mehr über die Untersuchung als die Öffentlichkeit. Herr Waldmeier hat lediglich eine Aussage der SUST vereinfacht, so dass sie missverstanden wurde.»