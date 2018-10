Bahnhofstrassen-Elend: Auch Blumen Wepfer ist zu

Heinz Wepfer ist enttäuscht. Diesen Sommer übergab er sein Blumengeschäft, ein Wetziker Traditionsunternehmen, an eine Nachfolgerin, die er per Vermittlungsbüro gefunden hatte. Zweieinhalb Monate später kündigte sie den Zweijahresvertrag - mit Gründen, die er nicht nachvollziehen kann. Damit gibt es an der Wetziker Bahnhofstrasse nach dem Aus für die Geschäfte in den Räumen des Cafés Frauenfelder, des Interdiscounts, der Okto-Bar und diverser anderer Läden einen weiteren Leerstand.

«Der Laden rentierte und funktionierte gut.» Heinz Wepfer