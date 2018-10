25-Tonnen-Tank unter die Erde gebracht

Seit gut einem Monat sind die Bauarbeiten für die neue Agrola Tankstelle der Landi Zola AG an der Kempttalstrasse Illnau in vollem Gange. Heute bot sich dort ein spezielles Schauspiel: Ein Treibstofftank, der rund 120‘000 Liter Treibstoff fasst, wurde in der Erde versenkt.