Zahlen-Jongleur und Badminton-Meister

An der WM reichte es so für den 21. Rang. Mit seiner Leistung ist Pascal Kaul durchaus zufrieden, mit der Platzierung weniger: «Die Punkteverteilung an der WM ist merkwürdig. Die Sonderaufgaben zählen extrem viel, was zu grossen Verzerrungen führt. Es lagen Konkurrenten vor mir, bei denen ich eigentlich weiss, dass ich besser bin, und die ich in London geschlagen habe.» In der englischen Hauptstadt ist jedes Jahr die «Mind Sports Olympiad», an der ein Pendant zur WM in Deutschland durchgeführt wird. Dort holte Pascal Kaul im August die Bronzemedaille im Schnellkopfrechnen.

Auch im Sport sehr erfolgreich

Mentale Schnelligkeit zeichnet den vielseitigen Winterthurer seit jeher aus. Der Vorteil einer sehr kurzen Reaktionszeit kommt ihm auch in seiner Lieblingssportart entgegen. Pascal Kaul ist mehrfacher Schweizermeister im Badminton, alleine bei der Elite gewann er für den BSC Vitudurum vier Einzeltitel. Aktuell ist er Meister bei den Senioren über 55.

Der 56-Jährige ist ein klassischer Wettkampftyp: «Ich brauche Herausforderungen. Schliesslich will ich mich immer weiter verbessern.» Er misst sich gerne mit anderen und sich selber. Kopfrechen ist dafür geradezu prädestiniert. Es liefert nackte Resultate, ein Vergleich ist einfach. Unter anderem deshalb begann Pascal Kaul vor gut sechs Jahren mit dem wettkampfmässigen Kopfrechnen. «Es gibt so viele Bereiche, so wird einem nie langweilig», nennt er noch einen weiteren Grund.

Übung macht den Meister

Diese Vielfalt ist für den Winterthurer aber auch ein grosser Nachteil. Routine ist vielleicht einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Kopfrechner. Pascal Kauls internationale Konkurrenz hat viel mehr Erfahrung im Rechnen unter wettkampfmässigen Bedingungen. «Gerade in Asien trainieren die Besten in Zentren jeden Tag bis zu 14 Stunden», erzählt er. Nur dank seiner grossen Grundbegabung kann er mit den vielen Gegnern aus Fernost mithalten.

Als Genie sieht sich Pascal Kaul aber doch nicht, was wohl eher typisch schweizerische Bescheidenheit ist. Schon mit vier hat er gerechnet. «Ich habe das einfach gern gemacht. Ich fand das witzig», sagt er dazu. Das gilt auch heute noch. Der Winterthurer übt und übt und übt. Täglich rund eineinhalb Stunden, meistens auf seinem Weg zur und von der Arbeit. Dabei löst er nicht nur immer wieder Aufgaben, die er mittels Online-Rechner erstellt, sondern lernt auch auswendig. «Das ist Knochenarbeit», meint er.