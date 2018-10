«Sugar» ist Zuckersüss und sucht neues Zuhause

Wer den Namen zum ersten Mal hört, denkt sich nichts dabei. «Sugar» ist wortwörtlich süss – eine junge Katze, die noch viel Flausen im Kopf hat und die Welt entdecken will. Doch die eineinhalbjährige Katze ist auch aus einem anderen Grund «zuckersüss». Sie leidet an Diabetes.

Der Besitzerin waren die Behandlungskosten der jungen Katze zu teuer. Aus diesem Grund landete das Büsi im Volketswiler Tierheim Strubeli oder besser gesagt in der Tierarztpraxis bei «Strubeli»-Geschäftsführer Rico Hauser in Fällanden. «Wie beim Menschen mussten wir das Tier zuerst auf die richtigen Blutzuckerwerte einstellen. Dies nahm etwas Zeit in Anspruch. Daher kam sie zu mir in die Praxis», so Hauser.

Zweimal am Tag Insulin

Dies sei nun gelungen und Sugar erhält zweimal am Tag ihr Insulin gespritzt. «Das funktioniert ganz problemlos am Nacken der Katze.» Die junge Katzendame halte auch gut hin – der Griff am Nacken sind die Tiere gewohnt, als Neugeborene werden sie ja so von der Mutter getragen».

Warum die junge Katze – die eigentlich Sukar heisst, aber von allen Sugar gerufen wird – an Diabetes leidet, kann sich Hauser nicht recht erklären. «Zuckerkrank werden in der Regel ältere, übergewichtige Vierbeiner. Sugar ist aber schlank und jung - daher ist sie kein typischer Diabetes-Fall.»

Dass Tierhalter ihre kranken Tiere aus Kostengründen abgeben, sei leider immer wieder der Fall. «Sugars Medikamente kosten einen neuen Besitzer rund 400 Franken im Jahr», rechnet Hauser aus. Ein Betrag, der man schnell auch einmal für weniger wichtige Sachen ausgibt. «Ich hoffe daher, dass wir für Sugar schnellstmöglich einen guten Platz finden. Sie hat es wirklich verdient.»

Fit wie andere Katzen

Die Katze sollte an ihrem neuen Ort nach draussen können. Sie kann gut in eine Familie mit Kindern, aber auch bei einem Paar oder einer alleinstehenden Person würde sich die weiss-schwarze Kätzin wohlfühlen. «Sie ist lieb und unkompliziert», so Hauser. Durch die Einstellung des Blutzuckerwertes durch das Insulin ist sie zudem fit und munter wie jede andere Katze. Sie hat gute Chancen, auch mit der Diabetes-Erkrankung ein hohes Katzenalter zu erreichen, gemäss Tierarzt Hauser kann die Diabetes-Erkranung eventuell sogar auch wieder verschwinden.

Wer Sugar einen Platz geben will und nicht davor zurückschreckt, ihr zwei Mal am Tag Insulin zu spritzen, kann sich beim Tierheim Strubeli melden. Normalerweise verlangt das Tierheim für Katzen 330 Franken – im Fall von Sugar gilt aber «Platz vor Preis».

Wer sich für Sugar interessiert, kann sich beim Tierheim Strubeli in Hegnau melden, Telefon 044 997 31 70.