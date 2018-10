Schulleiter für Fischenthal gefunden

Ein Lichtblick für die Fischenthaler Schule: Nach turbulenten Zeiten könnte wieder, zumindest im Ansatz, ein wenig Ruhe einkehren. «Die Schule freut sich, die Anstellung von Felix Rüegg als neuen Schulleiter bekannt zu geben», verkündet die Schulpflege in einer Mitteilung. Nach der Kündigung und der darauffolgenden Krankschreibung der bisherigen Schulleiterin Ina Rizza diesen Sommer, sprang Schulpräsidentin Judith Rüegg (parteilos) in die Bresche und war in der Doppelfunktion sowohl für die strategische, als auch für die operative Leitung der Schule verantwortlich.