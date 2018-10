Mehr Begegnungen in Luzerner Quartier

Die Lindenstrasse in Luzern hatte lange Zeit einen anrüchigen Ruf. Sie ist nur 200 Meter lang und Wohn- und Arbeitsraum für Menschen mit verschiedenen Nationalitäten und Generationen. In der Quartierstrasse verkehren Polizisten und Freier, arbeiten Bordellbesitzer und Friseure, leben Studenten und Künstler.

Begegnungen zwischen diesen Personen gab es wenig, bis die Winterthurerin Dodo Schill und ihr Kollege Benjamin Heller das herausgefordert haben.

Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Studiengang «Kunst und Vermittlung» an der Hochschule Luzern setzten sich die 32-jährige und ihr Mitbewohner mit dem Zusammenleben in ihrer Quartierstrasse auseinander. Dabei verfolgten die beiden Kunststudenten ein ganz bestimmtes Ziel. Dodo Schill erklärt: «Wir wollten einen Raum schaffen, wo sich Menschen begegnen, die sonst vielleicht nie miteinander in Kontakt treten würden.»

Gesprächsrunden in Ladenlokal

Die beiden mieteten ein leer stehendes Ladenlokal an der Lindenstrasse und luden während drei Monaten immer wieder Anwohner und Akteure zu Gesprächsrunden ein. «Wir beschäftigten uns jeweils mit verschiedenen Fragen. Zum Beispiel, wie das Zusammenleben in dieser Quartierstrasse gestaltet werden könnte, welche Regeln dafür notwendig sind und welche Möglichkeiten es gibt, damit untereinander mehr Begegnungen stattfinden», so die Winterthurerin.

Die Diskussionen haben Dodo Schill und Benjamin Heller moderiert und mit Erlaubnis der Beteiligten aufgezeichnet. Später gestalteten sie daraus je ein eigenes Kunstwerk. Die Winterthurerin wird ihres an der diesjährigen Jungkunst ausstellen (siehe Box).

Mensch auf Augenhöhe begegnen

Ein solches partizipatives Kunstprojekt für ihre Bachelorarbeit zu wählen, war für Dodo Schill ein Risiko. «Anders als mit der Malerei hatte ich damit bis dahin keinerlei Erfahrungen und musste mich vollkommen auf die Gesprächsrunden und spannende Beiträge der Beteiligten verlassen.»

Rückblickend haben sich die Idee und das Zusammentreffen so grundverschiedener Menschen in mehreren Hinsichten gelohnt. «Mir sind zwei Dinge klar geworden: Einerseits, dass wir allen Menschen auf Augenhöhe begegnen können. Andererseits, dass alle Personen trotz ihrer Unterschiede irgendwie zusammenhängen», sagt Dodo Schill.

Ihr Leben in der Lindenstrasse habe sich seither verändert. «Ich kenne die Anwohner und Akteure. Wir grüssen uns auf der Strasse oder winken einander», sagt sie. Man pflege einen freundschaftlichen Austausch, auch wenn man nicht die gleichen Interessen habe.

Dodo Schills Werke an der Jungkunst

Die Arbeit von Dodo Schill wird vom 25 bis 28. Oktober an der Jungkunst in der Halle 53 in Winterthur zu sehen sein. Auf sechs Leinwänden malte sie verschiedene Szenen aus der Lindenstrasse in Luzern nach. «Ich habe Orte im Quartier abgebildet, wo die Möglichkeit für Begegnungen besteht. Allerdings findet dort oft kein Austausch statt», erklärt die 32-Jährige. Ihre sechs Gemälde kombinierte die Primarschullehrerin mit Ausschnitten aus drei Aufnahmen der Quartier-Gespräche.

Die Jungkunst findet vom 25. bis 28. Oktober in der Halle 53 auf dem Katharina-Sulzer-Platz in Winterthur statt. Mehr Infos zum Rahmenprogramm und den Öffnungszeiten: www.jungkunst.ch