Kanton bleibt beim Zeughaus Saland unnachgiebig

Es war ein langes Hin und Her zwischen der Gemeinde Bauma und dem Amt für Raumentwicklung (ARE) des Kantons in Sachen Revision der Bau- und Zonenordnung. Schliesslich einigten sich die Parteien auf einen Kompromiss. Und im März segnete die Gemeinde­versammlung die neue Zonenordnung ab (wir berichteten).