Frauenforum Tösstal blickt Richtung Kantonsratswahlen

Ein Jahr nach der Gründung sind 43 Frauen dem Frauenforum Tösstal und Umgebung beigetreten und haben sich an verschiedenen Anlässen kennengelernt. Von den zwölf nominierten Behördenfrauen wurden bei den Gemeindewahlen im Frühling 2018 deren elf in Ämter gewählt. In Wildberg wurde Bilanz gezogen und in die Zukunft geblickt.

Vorbereitung auf Kantonsratswahlen