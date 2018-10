Statt dem Roten Pfeil kam die Sihltalbahn

Er wäre die Hauptattraktion ge­wesen am diesjährigen Fahrzeugtreffen des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland (DVZO) – der Rote Pfeil, das neben der Krokodil-Lok wohl berühmteste Triebfahrzeug der SBB. Am Samstag und am Sonntag hätte der rote Leichttriebwagen mit der Bezeichnung RBe 2/4 1007 von 1938, der seit ­Jahrzehnten im Eigentum der kleinen Oensingen-Balsthal-Bahn steht, zusammen mit anderen his­torischen Triebwagen mehrere öffentliche Sonderfahren im Zürcher Oberland unternehmen sollen.



Nur wurde daraus nichts: «Am Donnerstag wurde bei der In­betriebnahme des Roten Pfeils in Oensingen ein unruhiger Lauf festgestellt», erklärt Jürg Hauswirth, Leiter Betrieb des DVZO. Schliesslich stellte sich heraus, dass ein Fahrmotor ein Kurzschluss erlitten hatte. «Damit war klar, dass eine Motorrevision nötig ist und das Fahrzeug während Monate nicht betriebsfähig sein wird.»



Anfrage bei SBB Historic

Man habe daraufhin versucht, den anderen noch betriebsfähig erhaltenen Roten Pfeil – den RBe 2/4 1001, der zum Bestand von SBB Historic gehört – als Ersatz zu bekommen. «Auf eine entsprechende Anfrage hiess es aber, dass dies nun doch etwas zu kurzfristig sei.»



Damit fehlte dem DVZO das Aushängeschild am Fahrzeugtreffen, das unter dem Thema «Triebwagen» stand. «Historische Triebwagen sind Eisenbahnfahrzeuge, die einem breiten Publikum weniger sagen als klassische Dampfzüge und somit eher etwas für Freaks. Der Rote Pfeil mit seinem zeitlosen Design ist da eine Ausnahme, den kennen alle.»



Dennoch sei das Fahrzeugtreffen ein Erfolg gewesen, ergänzt der DVZO-Betriebsleiter. «Wir verzeichneten viele Besucher. Vor allem waren viele Fans gekommen, welche historischen Züge fotografiert und gefilmt haben.»



Vorläufer der S-Bahn



Insbesondere sie dürfte es gefreut haben, dass es dem DVZO doch noch gelungen ist, einen Ersatz für den Roten Pfeil zu ­organisieren – dessen Part wurden vom ehemaligen Sihltalbahn-Triebwagen BDe 4/4 92 übernommen. Dieses Fahrzeug aus den späten 1960er Jahren gilt als Vorläufer der Zürcher

S-Bahn.

Der Besitzer, der Verein Zürcher Museumsbahnen, war für einen kurzfristigen Einsatz im Oberland zu haben. «Man ist vernetzt in der Szene, man kennt sich, und man hilft sich gegenseitig aus. Wir sind

bei anderen Vereinen ebenfalls schon eingesprungen», sagt Hauswirth.



Und was am vergangenen Wochenende nicht geklappt habe, könne immer noch werden: «Wir hoffen sehr, dass der Rote Pfeil bei einer späteren Gelegenheit doch noch bei uns fahren wird.»