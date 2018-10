Grosse Augen für aussgergewöhnliche Exemplare

Fasziniert und mit aufgerissenen Augen bestaunt ein kleines Mädchen den riesigen Pilz vor ihr. Er ist fast so gross, wie ihr kleiner Kopf. Neben vielen Kindern bestaunen auch offensichtliche Experten die Exemplare in der Ausstellung des Pilzvereins Bachtel in der Windegg in Wald.

Während eines Monats sind die Pilzfreunde durch die Wälder im ganzen Kanton gezogen und haben Pilze gesammelt. Die aussergewöhnlichsten Exponate haben sie auch Ausstellungstischen liebevoll mit Moos drapiert. Die Besucher sind begeistert und schauen sich die Pilze sehr genau an.