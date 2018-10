Unfall fordert einen Verletzten

Am Freitagabend kurz vor 18 Uhr sind auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich zwischen Attikon und Oberwinterthur mehrere Autos ineinander geprallt. Das bestätigt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Radio Top. Demnach waren mindestens zwei Autos in den Unfall verwickelt. Eine Person ist laut ersten Erkenntnissen verletzt worden.

Der linke Fahrstreifen war mehrere Stunden lang blockiert. Dadurch hat sich auf der A1 ein Stau sowie auf der A7 ein Rückstau gebildet. (toponline.ch)