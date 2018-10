Von Pfupf und Zinnfiguren. Die Geschichte von Jeanne Peter

Zur Kunst ist Jeanne Peter allerdings schon viel früher gekommen. Sie wurde 1966 in Zürich mit einer seltenen Blutgerinnungsstörung geboren. «Zeichnen war eine gute Beschäftigung: Ich konnte mich dabei schlecht verletzen.» An ein Leben ohne Zeichnen kann sie sich nicht erinnern. Und sie will es auch gar nicht. «Es ist mein Fenster zur Welt, es beruhigt mich und bringt mir einen Ausgleich», sagt Peter und löst die Arme aus einer lockeren Verschränkung, um damit eine ausladende Geste in die Luft zu machen.

Nach der Sekundarschule bewarb sie sich für den künstlerischen Vorkurs in Zürich. Wäre sie nicht aufgenommen worden, hätte sie eine Grafikerlehre begonnen. Sie wurde aufgenommen. Danach bewarb sie sich für die Fachklasse. Auch da habe sie sich gesagt, sonst halt Grafik. Sie wurde aufgenommen. Unmittelbar nach dem Studium, Peter war 22, trat sie den Job am Tierspital an. «Damals war es noch eine 50-Prozent-Stelle, daneben hatte ich ein eigenes Atelier.»

In dem Sie auch wissenschaftliche Zeichnungen machten?

Nein, dort habe ich viel für Werbungen illustriert. Zudem habe ich Tierzeichnungen für das Zürcher Kleiderlabel Fabric Frontline angefertigt, das hauptsächlich Foulards produziert. Als ich das erste Mal per Zufall jemanden mit meiner Illustration um den Hals gesehen habe, da war ich ganz baff.

Von Ihrer eigenen Arbeit?

Von der Tatsache, dass es jemand tatsächlich trägt! Ich glaube, ich habe viele Leute blöd angegrinst, weil ich so glücklich darüber war.

Peter kann sehr breit grinsen, tut es aber nur zwischendurch, kurz, irgendwie verstohlen. Lieber erzählt sie lustige Dinge in lakonischem Ton und mit ernstem Gesicht. Sie lacht erst, wenn es das Gegenüber schon tut.

Jetzt sind Sie 30 Jahre im gleichen Job, sind Sie noch motiviert?

Auf jeden Fall, der Job ist ein grosser Glücksfall. Es kommen immer neue Dinge dazu, die Techniken haben sich entwickelt. Zudem hat mich neben meiner Familie auch mein Arbeitgeber wirklich sehr unterstützt, während ich krankheitsabwesend war. Dafür bin ich dem Tierspital gegenüber ebenfalls sehr dankbar.

Könnten Sie sich auch vorstellen, für andere Spitäler zu arbeiten?

Eher nicht. Humanmedizin ginge mir an die Substanz.

Fehlt Ihnen in Ihrer Arbeit nicht die Kreativität?

Meine Arbeit ist kreativ. Ich muss mir ständig neue Konzepte der Vermittlung und Didaktik ausdenken.

Aber klassische Kunst, zieht Sie die auch an?

Ja. Ich male in der Freizeit Ölporträts der letzten Köhler der Schweiz. Das sind meist Bauern, die als Nebenerwerb Holzkohle herstellen.

Haben Sie schon einmal ausgestellt?

Neeeein, um Gottes Willen.

Peter macht grosse Augen. Bis jetzt hat sie die beige Lesebrille in den Haaren getragen, die ihr bis knapp über die Schultern fallen. Aber um auf dem Handy Fotos von ihrer Porträtarbeit – «Also nur wenn es Sie interessiert» – zu suchen, setzt sie sich die Brille mit einer flinken Bewegung auf die Nase. Ihre Augen werden noch grösser.

Würden Sie die Köhler-Porträts gerne ausstellen?

Ja schon, es wäre gelogen zu sagen, dass ich nur für mich male. Ich will durchaus, dass es Menschen sehen. Aber ich hätte Lampenfieber hoch zehn.

Sind Sie es sich nicht gewohnt, dass Ihre Arbeit begutachtet wird? Ihre Illustrationen werden schliesslich auch abgedruckt.

Das ist nicht vergleichbar. In einer Ausstellung lässt man wirklich die Hosen runter.

15 Bilder hat Peter bisher gemalt. Auf ihrem Handy taucht das Porträt eines Mannes mit grauen Haaren und rundem Gesicht auf. Das ist kein Köhler: «Mein Mann musste als Versuchskaninchen herhalten.»

Ihren Mann lernte sie kennen, als sie vor 30 Jahren für ein Buch an Illustrationen arbeitete. Er führte bis vor kurzem einen Zürcher Verlag. Jetzt hat er einen eigenen gegründet, in dem Peter auch mitarbeitet. Wobei das eigentlich schon sein Ding sei, und nicht ihres. Zu einem der ersten Bücher im Programm hat sie aber wiederum die Illustrationen gemacht: Singvögel. «Das Buch ist für mich ein Zeichen der Rückkehr aus der Krankheit.» Das heisse aber nicht, dass sie nicht gerne an weiteren Büchern arbeiten würde. Manchmal recherchiere sie etwas und finde dabei super Arbeiten von Frauen, die niemand kennt. Das finde sie total verrückt. «Viele Künstlerinnen sind einfach in der Versenkung verschwunden.» Ein Buch darüber zu schreiben, fände sie toll, so Peter.

«Das wäre für mich eine neue Möglichkeit, Wissen zu vermitteln.» Bis vor zwei Jahren war sie an der ZHdK in der Lehre tätig. Einzelne Kurse für Studenten gibt Peter auch heute noch. Dabei, sagt Peter, «geht die Post ab, die Studenten staunen, was alles möglich ist». Das bereite ihr grosse Freude, vor allem auch, wenn dann gute Rückmeldungen kommen. «Aber es macht mir auch Sorgen. Wo sollen all diese Leute arbeiten? Es werden überall Stellen abgebaut.»

Haben Sie es für sich denn je bereut, diesen Pfad eingeschlagen zu haben?

Neeeeein, nie! Merkt man denn nicht, wie sehr mich mein Beruf noch immer begeistert?

Doch, Sie wirken allgemein sehr begeistert.

Ja, das meine ich mit Pfupf. Der ist mir angeboren, ich war immer so. Ich mag das zwar, für meine Umwelt kann ich manchmal auch anstrengend sein.

Gibt es auch etwas, wofür Sie sich ganz und gar nicht begeistern können?

Fussball. Für diese Antwort entschuldige ich mich jetzt schon bei meinem Nachbarn Theddy, er ist ein begeistertet «Tschütteler».

Sie bewältigen ein Monsterprogramm. Wieso wollten Sie auch noch das Zinnfigurenmuseum leiten?

Bei einem Besuch in Grüningen habe ich mich in die Müli verliebt, in der es heute Wohnungen hat. Ich setzte uns auf die Warteliste. Irgendwann wurde die mittlere Wohnung frei, aber das ging nicht, mein Mann ist fast zwei Meter gross. Nach sechs Jahren warten bekamen wir die Dachwohnung, die ist etwas höher. Und die Müli ist ja gleich gegenüber, das Zinnfigurenmuseum hier war früher die Wäscherei der Müli. Als eine Nachfolge für die Leitung des Museums gesucht wurde, bin ich angefragt worden und ich habe gesagt: Okay. Aber ohne die Freiwilligen der Heimatschutzgesellschaft, die zu den Öffnungszeiten Dienst machen, und den Museumsgründer Jörg Brunner, der mich in historischen Belangen berät, könnte ich es nicht stemmen.

Die Stufen in den oberen Stock der alten Wäscherei nimmt Peter mit fast hüpfenden Schritten. In einer Vitrine ist Heinrich der Achte samt seinen sechs Frauen ausgestellt. «Das sind einige meiner liebsten Figuren hier. Sehen Sie nur, wie fein sie bemalt sind», sagt Peter, mit dem Gesicht und dem rechten Zeigefinger nur wenige Millimeter vom Glas entfernt. Bald will sie auch selber Figuren giessen und bemalen. Um zu wissen, womit sie es eigentlich zu tun hat.