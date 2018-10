Schüler lassen selbst gebaute Roboter tanzen

Es könnte ein Entwickler-Team sein, das an diesem Freitagnachmittag im Hangar 3 ein neues Produkt am Testen ist: An mehreren Tischen verteilt sind Köpfe in Laptopbildschirmen vertieft, elektronische und mechanische Komponenten werden zusammengebaut und es wird rege diskutiert. Die «Entwickler» sind jedoch gerade Mal 10 bis 14 Jahre alt – könnten sich aber bereits in ein paar Jahren für ein Ingenieurstudium entscheiden.