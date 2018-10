Rütner eröffnen Cocktailbar hinter dem «Rusticana»

Auf dem Parkplatz der Zürichstrasse 63 in Aathal lädt gerade ein Mann Kisten aus seinem Auto. Er trägt sie vorsichtig hinter das Gebäude und verschwindet. Folgt man ihm, entdeckt man eine Treppe, die nach unten führt. Dort hat vor wenigen Tagen eine Bar eröffnet. Sie heisst Rustic Bar und grenzt an das Restaurant Rusticana.

Beide Gastrobetriebe gehörten bis vor Kurzem noch Jürg Kammermann, dem durch die TV-Sendung «Bumann, der Restauranttester» in Verruf geratenen Wirt. Er hatte während Jahren seinen Angestellten den Lohn nicht bezahlt und danach aufgrund seines unflätigen Verhaltens immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt.

Geschäftsführer der Evita Bar

Das Restaurant Rusticana wird seit knapp einem halben Jahr vom 26-jährigen Glarner Firat Özüc geführt. Nun hat auch die Bar neue Betreiber. Santiago Gerosa, der Mann mit den Kisten, und sein Geschäftspartner Filipe Lourenco de Sousa haben Mitte September die Firma Liquid Kitchen gegründet und das Lokal übernommen. Am 5. Oktober feierten sie Eröffnung.

Gerosa deponiert seine Kisten in der Küche und setzt sich. Er ist kräftig gebaut und wirkt riesig auf dem kleinen Barhocker neben der Theke. Der 30-Jährige ist in Rüti aufgewachsen und hat drei Jahre in Wetzikon gewohnt. Während dieser Zeit war er als Geschäftsführer in der Evita Bar in Wetzikon tätig. Diese Stelle dort hat er im Sommer jedoch aufgegeben. «Ich hatte Lust auf etwas Neues, wusste aber noch nicht was.»

«Ich dachte, das ist meine Chance, mich zu verwirklichen.» Santiago Gerosa, Geschäftsführer Rustic Bar

Der Zufall spielte ihm nur zwei Wochen nach seiner Kündigung «etwas Neues» in die Hände. Der Vater seiner Freundin spielte eines Abends Piano im «Rusticana». Wenig später kontaktierte ihn der neue Geschäftsführer des Restaurants, Firat Özüc. Er suche jemanden für die Bar. «Mir hat das Lokal sofort extrem gut gefallen. Ich dachte, das ist meine Chance, mich zu verwirklichen.»

Der Whisky stammt aus Japan

Mit seinem Geschäftspartner Felipe de Sousa, der in Rüti wohnt, hat Gerosa bereits früher in einer Bar kurz zusammen gearbeitet. «Er ist ein sehr gut ausgebildeter Barkeeper mit viel Erfahrung.» Weil er qualitativ hochwertige Drinks anbieten wolle, sei ihm Felipe als erstes in den Sinn gekommen.