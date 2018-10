Pilzler pilgern am Wochenende nach Wald

Am Donnerstag machten sich 20 Mitglieder des Pilzvereins Bachtel auf die Suche nach den schönsten Pilzen im Kanton. Ihre Ausbeute wird am Wochenende in Wald ausgestellt. Der Verein lädt zur Pilzausstellung, die alle drei Jahre stattfindet.

«Es kommen Familien, Naturinteressierte oder Pilzler von anderen Vereinen.» Jacques Meier, Präsident Pilzverein Bachtel