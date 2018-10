«Ich wäre hier gerne ein Kamel»

Der Nebel hängt an diesem Herbstmorgen tief im Aargauer Wynental. Im Vorzelt des Circus Royal ist es düster, das Gras ist nass. Der Zirkus steht an diesem Mittwoch noch in Reinach im Aargau, bevor es am Abend weiter geht ins Oberland. Direkt neben dem Eingang steht ein blau-weiss gestrichener, alter Bahnwagen: Das «Circus-Bistro Royal». Aus Boxen tönt laute Volksmusik: die grössten Hits.