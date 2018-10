Gezanke um Leberli und ein wolkengleiches Panna Cotta

Eine «moderne mediterrane Küche mit schweizerischem Einschlag». Dieses Konzept versprach der Verwaltungsrat der Liegenschaftseigentümerin «Ochsenkultur» diesen Mai, mit der Bekanntgabe, dass Salvatore Dolce den Wetziker «Ochsen» führen werde. Dolce leitete in Vergangenheit bereits das «La Zagra» im Zürcher Seefeld, das «Al Giardino» in Winterthur und war Maître d'Hôtel des Gstaaderhof in Gstaad. Anfangs September startete er nun im «Ochsen».