Gestählte Körper, wie an den Stränden von Miami Beach

Es sieht ein wenig aus, wie ein Kinderklettergerüst. Ein massiver Metallbau mit Querstangen, an denen man sich von der einen zur anderen Seite hangeln kann. Nur: an diesem Klettergerüst versammeln sich keine kleinen Kindern um zu spielen, sondern Menschen in Sportklamotten um Klimmzüge, Barrenstützen oder die menschliche Flagge zu trainieren. Kunstturnen trifft hier auf Hip-Hop-Kultur.