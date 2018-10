Gemeinde rechnet mit reduziertem Defizit

Die Gemeinde Egg will im kommenden Jahr Nettoinvestitionen von 11,5 Millionen Franken tätigen. Doch in Stein gemeisselt ist dieser hohe Wert noch nicht. Denn dieser resultiere hauptsächlich, so die Gemeinde in einer Mitteilung, aus der ersten Tranche für die Erweiterung der Schulanlage Bützi, die rund zehn Millionen Franken ausmachen würde. Über das Projekt werden die Stimmberechtigten am 25. November abstimmen.