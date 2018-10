Chor-Knatsch beschert Region zwei separate Schlusskonzerte

Den Veranstaltungsort geklaut

Ganz schön «suur» sei Gygi gewesen, als er erfuhr, dass Widmer dem Chorverband die «alte Turnhalle» in Wetzikon sowie die Kirche Hinwil weggeschnappt hatte, in denen die letzten zwei Ausgaben der Singwoche stattgefunden haben. Der Chorverband singt deshalb in der reformierten Kirche Rüti. Gemäss Widmer habe er dem Chorverband an der Delegiertenversammlung im November vorgeschlagen, die Chorwoche, die er in den letzten sechs Jahren aufgebaut habe, in eigener Verantwortung durchzuführen.

«Offenbar gibt es eine grosse Nachfrage für meine Art der Chorwoche.» Roger Widmer, Organisator der Chorwoche

Darüber hinaus habe er dem Chorverband angeboten, bei der Entwicklung einer neuen Art von Singwoche zu helfen, was der Chorverband abgelehnt habe. Kurz darauf hat Widmer die alte Turnhalle für seinen eigenen Event reserviert. Lienhard hat das anders in Erinnerung: «Es gab keine Diskussion, Roger Widmer hat uns einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.»