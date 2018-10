Wo im Oberland Abbruchhäuser stehen

Dübendorf befindet sich mitten in einer städtebaulichen Transformation. Der Jabee Tower, der sich noch im Bau befindet, dominiert schon heute das Stadtbild, an allen Enden werden neue Gebäude und Quartiere erstellt. Wegen der Energiewende und des Verdichtungszwangs geraten in der Schweiz alte Gebäude in Bedrängnis, durch neue ersetzt zu werden, die besser isoliert sind und die immer enger werdenden Platzverhältnisse besser ausnutzen. Insbesondere dann, wenn, wie im städtischen Dübendorf, freies Bauland knapp wird.