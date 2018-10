Stadt bringt Gegenvorschlag zur Fernwärmeinitiative

Die Volksinitiative «Fernwärmeinitiative» der Grünen Partei Wetzikon wird vom Stadtrat als gültig erklärt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Vorlage will, dass die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage in Hinwil (Kezo) dazu genutzt wird, die Stadt Wetzikon mit Wärme zu versorgen. Bei einer Annahme der Initiative müsste der Artikel in der Gemeindeordnung geändert werden, der die Aufgaben der Energiekommission regelt.