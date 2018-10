Metall und Konservenbüchsen kosten Rüti ein Vermögen

Momentan wird das Areal an der Alpenstrasse, gleich hinter der Migros, als Parkplatz für ein Hotel-Restaurant genutzt. Geht es nach dem Willen des Gemeinderats, soll es aber noch dieses Jahr an die Genossenschaft Migros Ostschweiz gehen. Er will das Geschäft der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember unterbreiten.