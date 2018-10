«Die rein fachlichen Vorwürfe konnte ich bereits widerlegen»

Der Bubiker Gemeinderat hat eine Administrativuntersuchung gegen zwei Verwaltungsmitglieder eingeleitet (wir berichteten). Aussenstehende werfen dem Abteilungsleiter Hochbau und Planung und der Hochbausekretärin vor, in ihrer Tätigkeit sei es zu Unregelmässigkeiten gekommen. Beide wurden für die Zeit der Untersuchung von ihrem Amt suspendiert.

Beim Abteilungsleiter handelt es sich um Carlo Wiedmer. Das SVP-Mitglied ist nicht nur in einer Kaderfunktion in der Bubiker Verwaltung tätig, sondern seit Beginn der neuen Legislatur auch Gemeindepräsident von Bubikons Nachbargemeinde Grüningen. Dort herrscht Unsicherheit in der Bevölkerung, wie die Redaktion von verschiedenen Quellen weiss. Man wünsche sich einen tadellosen Gemeindepräsidenten mit weisser Weste. Der Tenor lautet überall gleich: «Wir wissen nicht, was das nun für uns als Gemeinde bedeutet.»

Unterstützung aus der Gemeinde

«Nichts», sagt Gemeindeschreiberin Yvonne Cassol. Die Suspendierung von Carlo Wiedmer auf der Bubiker Verwaltung habe keinerlei Auswirkungen auf sein Amt als Grüninger Gemeindepräsident. Aus ihrer Sicht sei das Doppelamt überhaupt kein Problem.

Bubikon sei zwar die Nachbargemeinde, mit ihr teile man aber lediglich eine Grenze und den Förster. «Sonst haben wir mit Bubikon nichts gemeinsam.» Als Vergleich nennt Cassol die Gemeinde Gossau. Mit ihr ist Grüningen im Zweckverband ARA, beide haben denselben Zivilschutz und dasselbe Zivilstandsamt. Ein Interessenkonflikt mit Bubikon bestehe aber auf keiner Ebene. «Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen um unser künftiges Verhältnis.»

Von beunruhigten Bürgern habe sie persönlich noch nichts gehört. «Auf der Gemeinde haben wir keine Meldungen erhalten.» Die Gemeinde Grüningen stehe voll hinter Carlo Wiedmer. «Wir sind überzeugt, dass er sich nichts zu Schulden kommen lassen hat.»

Es ist bereits das zweite Mal dieses Jahr, dass sich auf der Bubiker Verwaltung ausserordentliche Umstände abspielen. Ende Januar hat der damalige Gemeindeschreiber Matthias Willener nach einer Rücktrittswelle auf der Verwaltung und Mobbingvorwürfen gegen ihn den Hut genommen. Eine Woche später gab auch die Gemeindepräsidentin Christine Bernet (FBV) bekannt, dass sie nicht mehr für ihr Amt kandidiert.

Die neu gewählte Gemeindepräsidentin von Bubikon sieht sich nun bereits zu Beginn ihrer Amtszeit mit dieser grossen Herausforderung konfrontiert. Ihr sei es sehr wichtig, dass alles mit rechten Dingen zu und her gehe, sagt Andrea Keller (parteilos). Zu den Anschuldigungen, die gegen Wiedmer und die Hochbausekreträrin gemacht werden, will sie sich nach wie vor nicht äussern. «Ich möchte die Ergebnisse der Untersuchung abwarten, dann informieren wir genauer.»

Der Gemeinderat sei sehr bemüht, die Untersuchungen voranzutreiben. Am 3.Oktober habe er eine auf Baurecht spezialisierte Anwaltskanzlei mit der Untersuchung beauftragt.

Mehrkosten auf der Verwaltung

Die Einstellung im Amt – die Suspendierung also – der beiden betroffenen Personen sei korrekt nach Personalverordnung erfolgt und habe keinerlei Konsequenzen hinsichtlich Entlöhnung oder Anstellungsverhältnis, schreibt der Bubiker Gemeinderat in einer Mitteilung. «Diese vorsorgliche Massnahme ist explizit im Gesetz erwähnt und sinnvoll, um die Mitarbeiter vor weiteren Vorwürfen zu schützen.» Eine zeitnahe Wiedereinsetzung der Mitarbeitenden sei das oberste Ziel der Untersuchung.

Unterdessen werden die Aufgaben der beiden suspendierten Mitarbeiter auf interne Angestellte und einen Springer verteilt. Dadurch fallen Mehrkosten auf der Verwaltung an, wie Gemeindepräsidentin Keller bestätigt. Um wie viel Geld es sich dabei handelt, könne sie noch nicht sagen. Dies hänge auch von der Dauer der Untersuchung ab.

Klarheit und Ruhe

In erster Linie sollten die Abläufe in der Abteilung Hochbau und Planung analysiert und wenn nötig Konsequenzen daraus gezogen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. «Der Gemeinderat hofft, dass er und die betroffenen Mitarbeiter bald Klarheit erhalten und dann wieder Ruhe in die Gemeindeverwaltung einkehrt.»

Carlo Wiedmer sagt, der Gemeinderat Bubikon habe ihn darüber informiert, dass die Untersuchung durch eine Fachanwältin geleitet werde. Auch er verweist auf das laufende Verfahren. Er könne daher keine Details zu den Vorwürfen preisgeben.

«Ich bin davon überzeugt, dass meine Mitarbeiter und ich das Baubewilligungsverfahren jederzeit nach den gültigen Vorschriften und Gesetzen durchgeführt haben.» Unregelmässigkeiten hätten in einem solchen Verfahren keinen Platz und wären zu keinem Zeitpunkt geduldet worden, so Wiedmer.



«Die rein fachlichen Vorwürfe konnte ich zudem schon zu Beginn des Verfahrens widerlegen. Aus diesem Grund kann ich das gewählte Vorgehen des Bubiker Gemeinderats nicht nachvollziehen.»