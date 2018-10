Die Post zieht in den Volg-Laden

Es ist schon seit längerem bekannt, doch nun naht der Termin unaufhaltsam: Am Samstag, 27. Oktober, ist die Post Wila zum letzten Mal geöffnet. Ab Montag, 29. Oktober wird eine Palette von Postdienstleistungen im Volg-Laden im Zentrum des Dorfes erhältlich sein. Auf den gleichen Zeitpunkt werden die Postfächer aufgehoben. Die Gemeinde setzte sich zwar für deren Erhalt ein, unter anderem mit einem Brief an die Post, konnte aber die Aufhebung der Poststelle nicht abwenden (wir berichteten).