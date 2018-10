Wohnen an prominenter Lage

Es ist eine der prominentesten Wohnlagen in Pfäffikon. Direkt am Ufer des Pfäffikersees sind in den vergangenen Monaten unter dem Namen «Orchestra» zwei Baukörper entstanden. Realisiert wurde das Projekt durch die Simmen Group zusammen mit einem privaten Bauherrn.

Von den insgesamt neun Eigentumswohnungen sind bis auf zwei alle bereits verkauft worden.

Die Besitzer der Luxus-Wohnungen, die über Lift und Aussenpool verfügen, dürfen sich über einen weiten Ausblick über die Idylle des Sees freuen. Die Häuser sind zudem in den umliegenden Park eingegliedert.