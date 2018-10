Wetziker «Okto-Bar» neu ausgeschrieben

Die Okto-Bar in Oberwetzikon war während Jahren eine feste grösste im Wetziker Nachtleben. Doch dann war auf einmal Schluss. Vor drei Jahren gingen in der Bar die Lichter aus, weil der Barbetreiber die monatliche Miete von 13’000 Franken nicht mehr stemmen konnte (wir berichteten). Wie sich in den folgenden Jahren zeigte, war auch niemand anders bereit, so viel für das Lokal zu bezahlen.