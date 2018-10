Schwache Belegung führt zur Schliessung

Die Behindertenorganisation Pro Infirmis schliesst ihre Wohnschule in Fehraltorf auf Ende November. Zukünftig werden die Erwachsenen mit einer Lernbehinderung, kognitiver Beeinträchtigung oder Autismusspektrumsstörung nur noch am Standort Zürich Altstetten ausgebildet. Das teilte die Organissation Ende August mit.



Für Jeannette Dietziker, Leiterin der Wohnschule Fehraltorf, kam dieser Entscheid nicht überraschend. «Das Wohnangebot für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung wird immer breiter, die Belegung in Fehraltorf nahm ab.»