Neue Pächter für Fischenthaler «Blume»

Nach einer einjährigen Suche ist es so weit: Der Fischenthaler Gemeinderat kann einen neuen Pächter des Gasthauses Blume präsentieren. Per 1. November wird das Ehepaar Gürsel und Yelda Karademir die «Blume» übernehmen. Damit werden sie die Nachfolger von Fausto Baggenstos. Der ehemalige Pächter kündete bereits im vergangenen Herbst an, dass er den Gasthof ab Mai nicht mehr führen werde.

Schwierige Suche