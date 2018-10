Jetzt geht auch der Interdiscount

Und noch ein Geschäft an der Bahnhofstrasse in Wetzikon gibt auf. Nach zehn Jahren schliesst der Interdiscount auf Ende Februar seine Türen. Offenbar hat dem Laden die örtliche Konkurrenz aus den eigenen Reihen den Garaus gemacht.



Sprecherin Monika Sachs erklärt den Grund für das Ende des Elektronikladens mit den Worten: «Wir überprüfen unser Filialnetz und die verschiedenen Standorte laufend und nehmen Optimierungen des Verkaufsstellennetzes vor. In unmittelbarer Nähe der Filiale Wetzikon liegen die Filialen Volketswil und Hinwil, die dieses Jahr modernisiert wurden.»