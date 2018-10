«Hier findet das Leben statt, auch wenn der Tod nah ist»

Der Welthospiztag soll dazu dienen, um auf oft tabuisierte Themen wie Tod, Sterben und Trauer aufmerksam zu machen. Wie wird diesen Inhalten in Ihrem Hospiz begegnet?

Maja Rhyner: Das Thema Sterben ist hier drin kein Tabuthema. Der Tod ist nah und es wird offen darüber geredet.

Thomas Kodiyan: Viele Bewohner in den Hospizzimmern wissen, dass ihr Leben begrenzt ist und können dies akzeptieren. Was mich immer wieder beeindruckt ist, dass viele Menschen eine gewisse Ruhe ausstrahlen in dieser Situation. Das Sterben muss nicht unbedingt mit Angst und Sorgen verbunden sein.

Es muss trotzdem schwer sein, täglich mit dem Tod konfrontiert zu werden. Wie geht man als Mitarbeiter damit um?

Thomas Kodiyan: Man muss eine professionelle Haltung bewahren. Einfach ist das nicht. Es kann vorkommen, dass ein Bewohner im selben Alter ist wie das Kind einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters.

Maja Rhyner: Im Schnitt sind die Bewohner 60 Jahre alt. Die drei Hospizzimmer sind in eine Wohngruppe integriert, in der vier Personen mit einer speziellen palliativen Ausbildung arbeiten. Sie können Einzelsituationen im Team reflektieren und andere Teammitglieder befähigen und unterstützen. Dabei kann es um die Bewohner selbst, Therapien, die Zusammenarbeit mit Ärzten oder die Angehörigen gehen.

Für die Angehörigen muss diese Situation besonders belastend sein. Wie werden Freunde und Familie in diesem Prozess unterstützt?

Thomas Kodiyan: In einer palliativen Situation ist die Zusammenarbeit mit den Angehörigen sehr intensiv. Das kann ganz unterschiedlich sein. Es werden Gespräche geführt und Wünsche berücksichtigt, beispielsweise wie viel medizinisch und therapeutisch noch eingegriffen wird. In Familien kann es zu Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten kommen. Da sind wir dazu verpflichtet, die Angehörigen mittels Gesprächen in der Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Wie sehen die einzelnen Schritte aus, wenn ein Patient in die palliative Betreuung aufgenommen wird?

Thomas Kodiyan: Meistens kommen unsere Bewohner aus dem Kantonsspital Winterthur. Nach der Diagnose werden sie zunächst in einer palliativen Abteilung im Spital betreut, bis die medikamentöse Behandlung einigermassen abgeschlossen ist. Vor dem Eintritt wird die Behandlungssituation mit dem Team abgeklärt und notwendige Vorbereitungen getroffen. Anschliessend können sie zu uns kommen.

Maja Rhyner: Es gab schon Personen, die sich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnten, dass zuvor jemand in ihrem Hospizzimmer verstorben war. Diese Zimmer werden von einigen mit etwas Endgültigem verbunden, das kann unbehaglich sein. Daher gibt es auch die Möglichkeit, in ein normales Pflegezimmer mit palliativen Massnahmen einzuziehen.