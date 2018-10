Egger wird für seine Feuchtwiese prämiert

Herr Peter, wie viel Zeit verbringen Sie im Jahr auf ihrer prämierten Feuchtwiese in Meilen?

Thomas Peter: Etwa fünf Tage.



Eine Feuchtwiese zu pflegen, braucht also nicht viel Zeit.

Das ist so. Eigentlich geht es nur darum, die Wiese zu schneiden, also zu mähen, und das Schnittgut abzuführen. Es ist eine kurze, aber intensive Zeit, die viel Handarbeit erfordert.



Können Sie das erläutern?