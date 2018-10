Die Miss-Oktoberfest-Finalistinnen stehen fest

Die «Stadi» und «Züriost»-Leserinnen und -Leser haben sich entschieden: Alena Beyeler, Nora Tolaj und Samantha Fusco stehen im Finale der diesjährigen Miss-Oktoberfest-Wahl in Winterthur. An der Eröffnungsfeier für eingeladene Gäste, am 17. Oktober, entscheiden die Besucherinnen und Besucher, wer den beliebten Titel definitiv bekommt. Die Siegerin wird dann den grossen Jubiläumsanlass so oft es geht mit ihrer Präsenz bereichern.

Das 20. Winterthurer Oktoberfest beginnt am Mittwoch, 17. Oktober, ab 15.30 Uhr mit einem Festakt für die ganze Bevölkerung auf dem Neumarkt. Am Abend ist geschlossene Gesellschaft. Ab Donnerstag, 18. Oktober, können alle in der Reithalle mitfeiern. Mehr Infos unter www.oktoberfest.ch.