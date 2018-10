Das Mehlhüsli macht Seuzach lebendiger

130 000 bis 140 000 Franken kostet die Komplettsanierung gemäss Martin Tanner, wobei die Gemeinde 60 000 Franken beisteuert. Den Rest wird über Spenden von Privaten und Firmen finanziert. Hinzukommen etliche Stunden an Freiwilligenarbeit, welche die rund 40 Vereinsmitglieder und weitere Helfer geleistet haben. 2084 Stunden sind es aktuell. Marcel Fritz, Gemeinderat und ebenfalls Konfetti-Mitglied, hat sich diese Zahl genau notiert.

Erste Anzeichen für ein Zentrum

Das Mehlhüsli bietet rund 30 Personen Platz. Die Lokalität mit gut ausgestatteter Infrastruktur kann für Sitzungen, Geburtstage und andere Feste einfach über die Mehlhüsli-Webseite gemietet werden, die aktuell eingerichtet wird. Die Gemeinde werde in Zukunft gerne darauf zurückgreifen, lässt Marcel Fritz durchblicken. «Man kommt rein, schliesst den Laptop an den eingebauten Beamer an und kann gleich loslegen. Alles ist so simpel wie möglich.»

So kann man das Mehlhüsli mieten



Betrieben wird das Mehlhüsli vom Verein Konfetti. Er bietet drei Zeitblöcke an, während denen das Häuschen für Sitzungen und Feste gemietet werden kann: 9 bis 13 Uhr, 13 bis 18 Uhr und 18 bis 8 Uhr am nächsten Tag. Pro Zeitblock bezahlen in Seuzach wohnhafte Personen einen Unkostenbeitrag von 40 Franken. Eine Buchung ist auf der Webseite www.mehlhuesli.ch möglich, die aktuell noch entwickelt wird.



Das Mehlhüsli trägt auch den Gedanken der Vision 2063 mit, gemäss der die Gemeinde bis dann über einen Dorfkern verfügen soll. «Die Lokalität belebt Seuzach und hilft mit zu verhindern, dass wir eine anonyme Schlafgemeinde werden», betont Marcel Fritz. Mit dem Rösslipark, dem neugebauten Restaurant Sonne und der Post gleich nebenan sieht er erste Anzeichen für ein kleines Zentrum im Umfeld des Kreisels.

Grundstein für die Liebe

Dass das Mehlhüsli für Aufsehen im Dorf sorgte, erlebte Martin Tanner Samstag für Samstag: «Es kamen immer 15 bis 20 Einheimische vorbei, die sich ansehen wollten, was wir da genau machen.» Dabei kam es zu spannenden Begegnungen und Gesprächen, wie der Konfetti-Präsident anmerkt: «Ein älteres Ehepaar erzählte uns etwa, dass es sich hier beim Milchabliefern kennengelernt hatte.»

Der Verein Konfetti lädt am Wochenende vom 20. und 21. Oktober zum Tag der offenen Tür ins Mehlhüsli beim Kreisel in Seuzach. Von 9 bis 18 Uhr kann man an Samstag und Sonntag das umgebaute Häuschen besichtigen und sich im Festbeizli nebenan verköstigen. Um 16 Uhr gibt die Musikgesellschaft Seuzach am Samstag ein Platzkonzert.