Winterthurer stellen sich dem «Ninja Warrior»-Parcours

Keine schlechten Chancen

Für einen erfolgreichen Lauf im «Ninja Warrior»-Parcours sind eine gute Griffkraft, Koordination und Muskelkraft in den Armen erforderlich. Ein athletischer Körper allein reiche aber nicht, ist sich der 25-Jährige sicher, denn viele Muskeln würden auch mehr Gewicht bedeuten. Im Vergleich zu solchen «Schwergewichtlern» habe er sich mit seinen 60 Kilogramm im Vorteil gesehen.

Der Winterthurer rechnete sich für die TV-Show keine schlechten Chancen aus. «Man muss Ruhe bewahren, sich entspannen können und selbstsicher sein», sagt er. Das seien alles Eigenschaften, die er mitbringen würde.

Früher ist Luca Gallmann lange Zeit Skateboard gefahren und hat Parkour gemacht. «Heute halte ich mich mit Klettern und Bouldern fit und unterrichte Yoga. Daher bringe ich auch eine mentale Stärke mit und habe keine Angst zu versagen», so der 25-Jährige.

Konkurrenz aus Winterthur

Luca Gallmann ist nicht der einzige Winterthurer, der sich den «Ninja Warrior»-Sieg in der Schweiz erkämpfen will. Auch Benita Heiz, Fabienne Odermatt und Romina Kälin stellten sich der schwierigen Herausforderung. Ihre Leistungen sind am 16. und 30. Oktober sowie am 6. November auf TV24 zu sehen. Ob Luca Gallmann ein Sieg gelang, wird sich in der Sendung zeigen, die am 13. November auf TV24 ausgestrahlt wird.