Zwei Tage des Lächelns

Ausser Käthy Wüth­rich am Stand des Frauenchors Juckern-Saland wussten wohl die wenigsten von der Bedeutung des Tages. Sie aber machte es vor und strahlte mit der Sonne um die Wette. Tatsächlich griff die gute Stimmung schnell um sich, kaum einer konnte sich dem Charme des Baumer Märt entziehen. Allerorts traf man auf Gruppen, vertieft in Gespräche oder oft auch laut lachend.

Was passte da besser, als dazu gleich auch eine der unzähligen angebotenen Spezialitäten aus aller Herren Länder zu verzehren. Viele Besucher liessen sich denn auch verführen durch die feinen Düfte verschiedenster Geschmacksrichtungen. Die von Marktchef Köbi Schoch angekündigte ausgewogene Mischung fand grossen Anklang. Bestätigen konnten dies Regina und André Bichsel aus Illnau. Die beiden kommen schon das dritte Jahr an den Herbstmarkt, einfach so, um eine Kleinigkeit zu essen.

Starke Schwankungen

Ein differenziertes Bild ergab die Befragung einiger Marktfahrer. Die meisten stellten ein wellenartiges Besucheraufkommen fest und beklagten einen eher lauen Geschäftsgang. Daniel Etter, Winzer aus Savièse, warf ­sogar die Frage auf, ob wohl im Tösstal eine Rezession ausge­brochen sei. Er ist in Bauma aufgewachsen und im Jahre 1994 ins Wallis «ausgewandert». «Ich habe ja noch die Familie hier, so war die Reise nach Bauma nicht umsonst.»

Ähnlich durchzogene Geschäfte verzeichnete Martin Gläser aus Lüterswil mit seinen Imkereiprodukten. Der von ihm erzielte Umsatz ähnelte der wegen des trockenen Sommers eher mager ausgefal­lenen Ernte des Waldhonigs. Natürlich gab es unter den Marktbetreibern auch zufriedene Gesichter.

Andreas Brandenberger aus Hombrechtikon zum Beispiel hatte mit dem Verkauf seiner süssen Köstlichkeiten wenig Pro­bleme. Auch er stellte aber fest, dass die Menge der Besucher starken Schwankungen unterlegen war. Besonders gut lief es im Zelt der Männerriege Bauma, dort konnte sich Sepp Stierli nach seinem Einsatz im Service freuen: «Das war ein Supertag für uns!»

Es muss kein Scooter sein

Die Bemühungen der Organisatoren um einen guten Ersatz für den am Herbstmarkt ausgefallenen Autoscooter beginnen Früchte zu tragen. Der Platz hinter der reformierten Kirche wurde besetzt durch zwei Bahnen und die unverzichtbare gute alte «Reitschule». Die ganz Kleinen durften auf den Schienen einer Eisenbahn ein paar Runden drehen, während für die Grösseren und vor allem Mutigeren eine neue Attraktion bereitstand.

Der «Fliegende Teppich für Jung und Alt», wie sich die Bahn Take Off nennt, hat das Potenzial, den Scooter vergessen zu machen. Betreiber Hans-Ulrich Pilz wollte erst nach Beendigung des Markts ein definitives Fazit ziehen, seine Zwischenbilanz war aber «doch eher harzig». Die Chancen auf bessere Zeiten stehen aber gut, äusserten sich doch befragte ­Jugendliche nach einem Ritt auf der «Take Off» durchwegs begeistert. (Willy Roth)