Schon wieder ein Vorfall im Grundtal

Am Montagvormittag meldet ein User in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Rüti ZH, wänn ...», dass zwei Einsatzfahreuzge der Rütner Feuerwehr die Hauptstrasse zwischen Rüti und Wald hochgefahren seien. Auf derselben Strasse kam es am Sonntag zu einem Selbstunfall, der eine schwierige Rettunsaktion der Einsatzkräfte zur Folge hatte (wir berichteten).

Feuerwehr und Polizei bestätigen den erneuten Einsatz auf der Rütistrasse, der jedoch nicht in Zusammenhang mit dem sonntäglichen Vorfall stehe. «Es handelt sich um einen medizinischen Vorfall einer Person im Tobel», heisst es vonseiten der Kantonspolizei. Die Rega sei aufgeboten worden. Nähere Angaben seien vorerst nicht möglich.