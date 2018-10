Schaulaufen der schönsten Kühe

Am Samstag fand in Tablat die alljährliche, traditionelle Viehschau statt. An die 150 Tiere aus sechs verschiedenen Ställen galt es zu bestaunen. Die Kinder führten ihre hübsch geschmückten Kälbchen vor, und wer mochte, konnte bei milden Temperaturen und Alphornklängen gemütlich draussen sitzen und sich verpflegen. Prämiert wurde, nebst vielen anderen Kategorien, auch in diesem Jahr wieder die Schönste im Tal. Die diesjährige Miss Wila heisst Letizia und stammt aus dem Stall von Simon Weber von der Eich. Ob die «Miss» stolz auf ihren Titel war, ist nicht bekannt.