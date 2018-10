«Im Prinzip sterben wir ja in jedem Moment ein bisschen»

Totenschädel, Urnen, verfallene Gebäude. Was den Besucher in der aktuellen Ausstellung der IG Halle im Kunstzeughaus Rapperswil empfängt, wirkt auf den ersten Blick düster. Das Thema Vergänglichkeit ist unbequem. Die zehn Künstler, alle beschäftigen sich schon lange mit dem Tod, haben das Thema mit verschiedenen Ansätzen und Techniken unter die Lupe genommen. Im Gesamten wirkt die Ausstellung aber nicht bedrückend. Eher hat sie etwas Mystisches, was zum Nachdenken anregt und irgendwie fasziniert.