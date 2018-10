Die «Sulzer Pensionierten Vereinigung» will wieder mehr fordern

«Wir müssen energischer werden, Strategien für die Zukunft entwickeln, anklopfen bei den verschiedenen ausgelagerten Betrieben. Wir müssen unsere Anliegen bezüglich Renten wieder artikulieren, anecken. Nur so erreicht man etwas.» Zu diesen feurigen Worten griff Peter Riedel letzten Samstag anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der «Sulzer Pensionierten Vereinigung». Wolle der Verein auch in zehn Jahren noch bestehen, müsse er sich bewegen, warnte der Vereinspräsident am Festakt in der historischen Bahnhofshalle in Bauma.

Damit spannte er einen Bogen zur gewerkschaftlichen Aufgabe des Vereins für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterthurer Industriekonzerns. « Die Initianten wollten sich um Fragen, Sorgen und Probleme der Pensionierten kümmern. Im Zentrum standen AHV, Krankenfürsorge, Wohnen, Freizeitgestaltung, Vorträge, Tagungen, Ausflüge und gesellige Anlässe», erinnerte Peter Riedel in seiner Festrede an frühere Zeiten.

«Pensionäre geben der Gesellschaft in Form von Freiwilligenarbeit viel zurück.» Peter Riedel, Präsident der «Sulzer Pensionierten Vereinigung»

Im Kampf für die Interessen der Sulzer-Pensionäre setzte sich der Vorstand der Vereinigung Jahr für Jahr für eine Rentenerhöhung oder einen Teuerungsausgleich ein. Mit Erfolg, denn die Vorsorgeeinrichtung des Konzerns glich seit der Gründung der Vereinigung 1978 bis 1995 jährlich die Teuerung aus. 1988 gab es eine zehnprozentige Rentenerhöhung. Der letzte Eintrag einer Rentenerhöhung findet sich gemäss Peter Riedel 1998. «Wir brauchen also dringend wieder Kämpfertypen, die den Mut haben, hinzustehen und auch mal Forderungen zu stellen», so der Vereinigungspräsident.

Sulzer war mehr als bloss Arbeitgeber

Beim Durchlesen der Vereinsakten der letzten 40 Jahre fiel Peter Riedel vor allem auf, wie tief die Verbundenheit mit dem einstigen Konzern der Gebrüder Sulzer bei den Pensionierten war: «Die Firma war nicht nur Arbeitgeber, man arbeitete nicht nur um des Geldes willen. Die ehemaligen Angestellten waren stolz auf ihre Arbeit. Sie identifizierten sich mit der Firma.» Dies sei auch der Grund, weshalb man sich im Verein treffen wollte und so einige Aktivitäten durchführte.

So war es nichts als logisch, dass auch der Jubiläumsanlass zu einem geselligen Event wurde. Mit der S26 ging es von Winterthur nach Bauma, wo die Teilnehmer auf einen Dampfzug umstiegen. Mit diesem ging es nach Hinwil und wieder zurück. Nach einem Imbiss während des eigentlichen Festakts in der historischen Bahnhofshalle Baumas folgten verschiedene Führungen des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland.

Elisabeth Riedel, die Frau des Präsidenten, hatte sich im Vorfeld des Jubiläumsanlasses die Mühe gemacht, alle Angebote der «Sulzer Pensionierten Vereinigung» zusammenzutragen. So wurden in den letzten 40 Jahren unter anderem 963 Wanderungen und 904 Radtouren organisiert, 931-mal wurde Schach gespielt und 823-mal gekegelt. Bei einem Lohn von 25 Franken auf die Stunde sind knapp zwei Millionen Franken an Arbeitsaufwand für den Vorstand sowie die Wander- und Tourenleiter zusammengekommen. «Da soll noch einer sagen, Rentner seien nur noch ein Kostenfaktor. Pensionäre geben der Gesellschaft in Form von Freiwilligenarbeit viel zurück», folgerte Peter Riedel stolz.