Arbeitslosigkeit nimmt im September leicht ab

Der Kanton Zürich verzeichnet im vergangenen Monat erneut einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insgesamt waren Ende September 18'845 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, das entspricht 506 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank damit im September von 2,4 auf 2,3 Prozent um 0,1 Prozent, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich mitteilt.

Betroffen von dieser Entwicklung seien praktisch allen Wirtschaftszweigen und Altersgruppen, heisst es im Bericht. Deutlicher sank die Arbeitslosenquote in saisonal geprägten Branchen. Etwa in Detailhandel und Gastgewerbe. Im Baugewerbe stieg die Arbeitslosigkeit leicht an. Gemäss Kanton konnten praktisch alle Altersgruppen im vergangenen Monat von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt profitieren.

Der Kanton rechnet in den kommenden Monaten mit einem «ausschliesslich saisonbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit».

Auch in der Region rückgängig

Im Bezirk Hinwil waren Ende September 1106 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, 28,1 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor und 0,1 Prozent mehr als gegenüber dem Vormonat.



1621 Personen waren im Bezirk Uster ohne Beschäftigung. Die Quote der Stellensuchenden nahm im vergangenen Monat um 20 Personen ab. Gegenüber August 2017 sind es 760 Personen.



Im Bezirk Pfäffikon liegt die Arbeitslosenquote mit 1,5 Prozent noch deutlicher unter dem kantonalen Schnitt von 2,3 Prozent. 503 Personen waren auf die Unterstützung des RAV angewiesen.