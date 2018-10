Im Ferienlager mit Feuerlöscher und Bibel

Polizeiautos, Feuerlöscher, Hubretter und sogar ein Rega-Helikopter: Für die Jugendlichen, die am diesjährigen «Bluelightcamp» teilnehmen, wird grobes Geschütz aufgefahren. 33 Oberstufenschülerinnen und -schüler – es sind etwa gleich viele Jungen wie Mädchen – wohnen eine Woche lang im Pfadiheim in Uster und können in dieser Zeit unterschiedliche Blaulichtorganisationen von ganz nah erleben.