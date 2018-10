Fast eine Million Plus für Hinwil

Ein Ertrag von rund 48,5 Millionen Franken, ein Aufwand von rund 47,5 Millionen Franken: Das Resultat ist ein Plus von fast einer Million Franken, wie der Gemeinderat Hinwil in seiner Mitteilung zu Budget darlegt.

Grund für den guten Abschluss dürfte insbesondere der zusätzliche erwartete Ressourcenzuschuss des Kantons sein, der kommendes Jahr gut 9,6 Millionen Betragen soll, während er im laufenden Jahr noch bei 7,4 Millionen liegt. Allerdings entfallen von diesen Geldern 5,7 Millionen Franken auf die Schulgemeinde. Das Plus gegenüber Vorjahr durch den Ausgleich in der Kasse der politischen Gemeinde dürfte noch bei rund 8000'000 Franken liegen.

Wenige Abweichungen

Laut Gemeinderat gibt es gegenüber dem letztjährigen Budget nur wenige grössere Abweichungen. Höhere Ausgaben seien etwa bei der Sicherheit sowie bei Kultur + Freizeit und beim Sozialen vorgesehen. Umgekehrt seien die Ausgaben bei der Gesundheit tiefer. Mehrertrage gebe es wohl vor allem beim Ressourcenausgleich und bei den Steuern von natürlichen Personen. Umgekehrt rechne der Gemeinderat jedoch mit einem Rückgang bei den Grundstückgewinnsteuern um 700'000 Franken.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von 7,9 Millionen und Einnahmen von 1,4 Millionen Franken vor, was Nettoinvestitionen von 6,5 Millionen Franken ergibt. Die wesentlichsten Ausgaben entfallen laut Gemeinderat auf den Unterhalt von Strassen, auf den Hochwasserschutz sowie, gebührenfinanziert, auf den Unterhalt der Wasser- und Abwasseranlagen.

Steuerfuss bleibt

Was den Steuerfuss betrifft, so will der Gemeinderat daran nicht rütteln. Dieser liegt bei der politischen Gemeinde derzeit bei 46 Prozent, bei der Schulgemeinde bei 68 Prozentpunkten. Ob auch die Schule an ihrem Steuerfuss festhält und der Gesamtsteuerfuss damit bei 114 Prozent bleibt, ist noch nicht bekannt. Der Gemeinderat schätzt die finanzielle Lage der politischen Gemeinde jedoch als solid ein, was das vorliegende Budget bestätige.