180 Jahre alt und frisch wie eh und je

Sitzberg Dass die Kirche Sitzberg nun schon seit 180 Jahren besteht, hat in diesem Jubiläumsjahr eine besondere Bedeutung. Gegründet 1838 als kirchlich-soziale Klammer des «höheren Gebirgs» in Turbenthal, läuft sie in Zeiten von Kirchgemeinde plus Gefahr, genau das wieder zu verlieren.