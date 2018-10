Freileitungsmasten auf dem Hörnli verschwinden

Die Holzmasten und die daran befestigten Freileitungen gehören in der Schweiz vielerorts zum Landschaftsbild. Doch das wandelt sich. Die Freileitungen verschwinden langsam aber sicher. Bereits 15'000 Kilometer Leitungen der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) befinden sich unter dem Boden.

Bald gibt es auch die 45 Holzmasten und die Freileitungen am Hörnli nicht mehr. Seit 90 Jahren stehen die Masten am Berg, trotzten Wind und Wetter. Die EKZ standen vor der Entscheidung, ob sie diese nun ersetzen oder direkt in den Boden verlegen. Man entschied sich für Letzteres.

Die starken Winde auf dem Hörnli waren nicht der Auslöser, dass die Leitungen in den Boden verlegt werden. «In erster Linie ging es darum, alte Leitungen zu ersetzen», sagt Annette Hirschberg, Mediensprecherin der EKZ. «Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist aber bei Kabeln im Boden höher.» Vor allem umstürzende Bäume aber auch Schnee können dazu führen, dass es bei Freileitungen zu einem Stromausfall komme.

Bereits 2013 gestartet

Die Vorarbeit wurde aber bereits früh in Angriff genommen. 2013 habe man im Zuge von Kabelverlegungen der Swisscom angefangen Rohrleitungen für die Verkabelung zu legen, so Hirschberg. «Schritt für Schritt hat die EKZ weitere Rohre für die Leitung in den Boden verlegt. Parallel dazu musste ein Standort für eine Trafostation gefunden und eingerichtet werden.»