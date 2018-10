Aus Äpfeln werde Most – Prost

Für die Kinder gabs zum dritten Mal einen Mostpresswettbewerb. Sie durften aus fünf Kilogramm gehackten Äpfeln den Most rauspressen. Eifrig drehten die Kinder an den Hebeln und der Most floss. Zuvor mussten sie schätzen wie viel Saft sie herauspressen.Eine Flasche selbstgemachten Apfelsaft durften die Kinder jeweils mitnehmen.