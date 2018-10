Zuwachs im Wetziker Bonzenquartier

Es gehört zu den teuersten Adressen in Wetzikon. Das Quartier Im Zil in Robenhausen grenzt direkt ans Naturschutzgebiet am Pfäffikersee und bietet teils freie Sicht auf die unverbaute Moorlandschaft. Gerade weil es sich so nahe am Naturschutzgebiet befindet, wurde dort bereits 1998 eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Der Plan verlangt, dass die Gebäude in diesem Gebiet einen Pufferbereich zur Moorlandschaft schaffen.